Garderenseweg tussen Putten en Garderen wordt 60-kilometerweg, veelbesproken Parkrotonde gaat niet door

De politieke partijen in Putten blijken nu in meerderheid tegen de aanleg van een grote Parkrotonde op de Garderenseweg, zoals wethouder Roelof Koekkoek die altijd graag wilde realiseren. Gekscherend werd de veelbesproken rotonde in Putten de ‘wethouder-Koekkoek-rotonde’. genoemd. Meer dan 25 varianten zijn in de afgelopen vijf jaren getekend, in een zoektocht naar de ideale vorm. Nu blijkt dat de bestaande rotonde eigenlijk de meest optimale versie is, dus krijgt de huidige rotonde een opknapbeurt en een facelift.