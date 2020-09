Gedachtenisruimte in Putten krijgt zonnepanelen, maar blijft gesloten tijdens de razziaherdenking

Staatsbos­be­heer denkt aan professio­ne­le schaapskud­de rond Putten

31 juli Er loopt deze zomer geen schaapskudde over de heidevelden bij Putten, waar dat vorig jaar in juli en augustus nog wel het geval was. Staatsbosbeheer denkt nu na over het inzetten van een professionele schaapskudde in het gebied Putten-Voorthuizen-Garderen in de toekomst.