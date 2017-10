Video 'Hola' en veel meer Spaans wordt opgedreund in Puttens klaslokaal

11:20 'Hola'. En dan 24 keer. Het is duidelijk dat de leerlingen van basisschool de Pelikaan in Putten weten hoe ze hun leraar Spaans in 'zijn' taal moeten begroeten. Maar de kennis gaat veel verder.