Geen treinverkeer tussen Nijkerk en Putten door aanrijding

Veluwe zoekt - en vindt - de verbinding; ‘iedereen een goed humeur’

Bij de koude start van de Koningsdag komen de warme wanten 's morgens om zes uur best van pas op de kleedjesmarkt in Harderwijk. Een paar uur later is het al een stuk lekkerder bij de Koningsontbijt in Hattem en de optocht met versierde wagens in Putten. ,,Dit is toch hardstikke mooi.’’