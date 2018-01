Geen vlaggen in raadszaal Putten na politiek geharrewar

In de gemeenteraadszaal van Putten komen geen vlaggen te hangen. Een motie van de lokale partij Gemeentebelangen om de Nederlandse driekleur en de vlag met het gemeentewapen van Putten in de raadszaal op te hangen, heeft het niet gehaald.

Ordinaire politieke onwil is de reden voor het wegstemmen van de motie van Gemeentebelangen. Alleen Gemeentebelang zelf (3 zetels) en WijPutten (5 zetels) stemden voor.

Toen in november 2017 in de Tweede Kamer een voorstel van SGP-aanvoerder Kees van der Staaij massale steun kreeg om de Nederlandse vlag weer te introduceren in de vergaderzaal, volgden al snel diverse gemeenten het landelijke voorbeeld. Onder meer in Harderwijk, maar ook Rotterdam, Urk en Rijssen-Holten werd de nationale driekleur in de gemeenteraadszaal neergehangen, in Harderwijk vergezeld door de gemeentevlag. In veel gevallen was de SGP aanjager van het vlaggenverhaal.

Zo niet in Putten. SGP stemde donderdagavond tegen introductie van de Nederlandse driekleur in de raadszaal, net als CDA en ChristenUnie, die in de Tweede Kamer wel voorstander zijn van de vlag. Ook de gele gemeentevlag van Putten met het zwarte hert mag van deze partijen niet in de raadszaal hangen.

Klucht

Woordvoerder Robin Hoogendijk van Gemeentebelang vindt het politieke gedoe een klucht waar hij nauwelijks woorden voor heeft. Toen in december zijn vlaggenvoorstel het bij een eerdere stemming niet haalde omdat er net zoveel voorstemmers als tegenstemmers waren, werd de stemming een maand uitgesteld. Maar dat zijn vlagvertoon geen steun zou krijgen was Hoogendijk al wel duidelijk. ,,Ik heb toen alle landelijke fractievoorzitters gemaild van de in Putten aanwezige partijen om ze te wijzen op hun lokale vertegenwoordigers en om ze opheldering te vragen. Die actie werd me in Putten niet in dank afgenomen. Des duivels waren ze.''

Speldjes