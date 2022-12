Geldboete voor uitvaartondernemer die camera van fotograaf afpakte: ‘Wilde hem in bescherming nemen’

Video Door uitvaart­ver­zor­ger belaagde fotograaf Caspar (62) liet ‘traantje’: ‘Hij trok de band strak om mijn keel’

Toen persfotograaf Caspar Huurdeman uit Baarn donderdagavond in opdracht van een krant foto’s maakte van de toeloop naar een condoleance in Bunschoten-Spakenburg, werd hij belaagd door de uitvaartverzorger, die ook zijn camera afpakte. ,,Gisteravond had ik toch even een traantje. De laatste keer dat ik huilde was zeventien jaar geleden.”

6 november