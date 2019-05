Gemeente Putten mag partners niet dwingen uit elkaar te gaan

Shakes slurpen en schijnwer­ke­lijk­heid komen samen in Shake Reality in Putten

18 mei Met milkshakes, smoothies en virtual reality-gaming wil Natasja van Es (47) graag iets toevoegen aan het centrum van Putten. Samen met haar kinderen Luke (16) en Sophie (10) is ze met Shake Reality het avontuur aangegaan. ,,Best spannend, maar we gaan keihard ons best doen.”