Gemeenten eisen na permanente bewoning tienduizenden euro’s op

Elburg eist 15.000 euro aan verbeurde dwangsommen op van de eigenaar van een huisje in Doornspijk en Putten wil dat 50.000 euro wordt overgemaakt door de eigenaar van een recreatiewoning in Putten. De twee verschillende eigenaren sleepten maandag hun gemeenten voor de Raad van State in Den Haag.

Woonruimte

In Doornspijk gaat het om de dochter van de eigenaar van een chalet die met haar gezin op een sociaal minimum zit en geen eigen woonruimte kan vinden. In 2016 wilde de gemeente het niet langer aanzien en vorderde van haar ouders een dwangsom van 15.000 euro in. De dochter zou naarstig op zoek zijn naar een eigen huis maar heeft nog steeds niets gevonden, zo bleek maandag in Den Haag.

Wel heeft ze inmiddels een urgentieverklaring van de gemeente, zei haar advocaat. De gemeente kan nieuwe dwangsommen opleggen, maar doet dat niet in afwachting van deze zaak bij de Raad van State. Een woordvoerder van de gemeente Elburg wees erop dat de eigenaar van de woning eerder al een dwangsom van 30.000 euro aan zijn broek had gekregen. Die heeft Elburg niet kunnen innen, omdat de gemeente de termijn had laten verjaren.

Hoofdverblijf

De gemeente Putten vindt dat de eigenaar van een chalet beter had moeten weten en zijn huisje niet zomaar voor een heel seizoen had moeten verhuren aan dezelfde mensen. De man vindt echter dat hij goed heeft opgelet. In het huurcontract had hij laten opnemen dat het om een recreatiewoning ging en dat inschrijving op het adres niet was toegestaan.