Geralt (24) verliest beste vriendin bij ongeluk: ‘Zag meteen dat Kirsten dood was’

,,Het was de eerste dag van mijn vakantie’’, begon hij. Samen met zijn beste vriend, Roan, en diens vriendin, Kirsten, was hij onderweg naar Almere. ,,Er werd gewerkt aan de reguliere weg, dus ik nam de Nekkeveldweg. Een weg die ik goed kende.’’

Reflex

Opeens zag hij in zijn ooghoeken iets op links, waarna hij in een reflex een ruk aan het stuur gaf. Zijn auto raakte rechts van het asfalt. ,,Ik gaf flink gas om weer op de weg te komen, maar raakte daarna de macht over het stuur kwijt.’’ De Peugeot sloeg een paar keer over de kop om uiteindelijk ondersteboven in de sloot terecht te komen.