Gerdi Verbeet blijft overeind dankzij haar huis op de Veluwe

Haar naam is Gerdi Verbeet (68). Wie af en toe van plan is kritisch door te vragen – soms misschien wat drammerig – ziet even de wolken voor de zon schuiven. Voor een stralend gezicht kan ze dan best grimmig kijken. Maar nooit lang.



,,Van mijn humeur heb ik het meest geprofiteerd in het leven. Alleen, ik geloof absoluut niet dat ik de eerste tien minuten vrolijk ben in de ochtend. Ik ben een avondmens, de wekker gaat altijd te vroeg. Maar als ik dan in de badkamer sta, dan heb ik er wel weer erg veel zin in ja. Een heel goed humeur: ik heb er de aanleg voor, sorry.’’



De Veluwse voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei praat openhartig over onder meer haar strijd, over Duitse graven die herdacht worden in het Oosten en ze kondigt haar afscheid aan als 4 en 5 mei-voorzitter. Even zijn er tranen. Als het over haar Kamerafscheid gaat en haar overleden moeder.