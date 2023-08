Bouwplan is bijge­schaafd, maar buren in Ermelo blijven bezorgd: ‘Dit is vragen om ongelukken’

Er is geschaafd, gedraaid en omlaag geschaald, in een poging tegemoet te komen aan de bezwaren uit de buurt. Maar een twintigtal appartementen op een ‘postzegel’ aan de Horsterweg in Ermelo, dat is voor omwonenden onbespreekbaar. ‘Te groot, te hoog en niet passend’. Ook vreest de buurt voor de verkeersveiligheid.