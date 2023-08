Gemeentewa­gen vat vlam tijdens snoeiwerk­zaam­he­den in Zwarte­broek

Een auto van de gemeente Nijkerk is maandagmorgen rond 12.00 uur in de brand gevlogen tijdens snoeiwerkzaamheden in Zwartebroek. De auto vatte spontaan vlam op de Wolfsesteeg en zorgde binnen korte tijd voor een grote brand.