Poll Na ANWB, Renault en Hema keert ook de NS zich af van het Dolfinari­um in Harderwijk: dit is er aan de hand

Dierenactivisten die het Dolfinarium in Harderwijk op de korrel nemen, waren decennialang een roepende in de woestijn. Maar het tij is aan het keren. Vrijdag werd bekend dat de NS breekt met het dierenpark, andere bedrijven gingen de vervoerder al voor. Ook in de Tweede Kamer zwelt de kritiek aan. Wat is er aan de hand?