Gevonden schedel in bos in Putten is van een mens

video Tom en Niek hopen zwaard en kanon te vinden bij opgravin­gen in Putten

14 oktober Tientallen mensen uit Putten en omgeving bezoeken de archeologiedag in de nieuwe wijk Rimpeler. Om meer te weten te komen over de opgravingen, of om zelf als een echte archeoloog opgravingen te doen. Tom en Niek hopen zelfs dat ze een zwaard of een kanon aantreffen in de grond.