Gewonde bij botsing op A28 bij Putten

Putten herdenkt Holocaust­slacht­of­fer met oplichten­de stenen van landelijke monument Levens­licht

25 december Oplichtende stenen die een hartslag suggereren. Dat is waar het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht uit bestaat. Het telt in totaal 104.000 stenen. Een deel daarvan is volgend jaar van 22 januari tot en met 1 februari te zien in de publiekshal van het gemeentehuis in Putten.