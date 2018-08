Gewonde bij eenzijdig ongeval in Putten

Video Ontzag voor de imposante derrière van Us Heit op Boerenland­da­gen in Meerveld

11 augustus In de buitenlucht paraderen met de dikste billen ooit, voor honderden nieuwsgierige ogen en daar nog applaus voor krijgen ook. Stier 'Us Heit', een mannequin van bijna 1400 kilo, deed het zaterdag zonder blikken of blozen tijdens de Boerenlanddagen in Meerveld bij Uddel. Het evenement trok, mede dankzij 'het perfecte weer' enkele duizenden bezoekers.