Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Amersfoortse nieuwsquiz!

Onverklaar­ba­re schoten klinken in buitenge­bied Ermelo en Putten: ‘Stropers pak je niet zomaar’

Signalen van stroperij en vuurwerkoverlast in het buitengebied van Ermelo en Putten zijn de aanleiding geweest voor een grote controle op deze locaties. Hierbij is in ieder geval een Poolse man opgepakt die nog een gevangenisstraf had openstaan.

11 december