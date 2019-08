Grazende schapen op heide in Putten mogelijk voorbode van permanente Puttense schaapskudde

‘Can I help you?’ Wordt voertaal op Veluws terras wellicht Engels?

9:38 Veluwse horecabedrijven krijgen steeds meer buitenlandse toeristen over de vloer. Wat betekent dat voor het bedienend personeel? Moet dat per se meertalig zijn? En hoe groot is de kans dat de Veluwe op den duur Amsterdam achterna gaat, waar je op veel plekken standaard in het Engels wordt aangesproken?