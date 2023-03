Groene vingers voor leerlingen van basisscholen in Putten: ‘Ze vonden het geweldig om te helpen’

Deze dieren dwarsbomen een noodopvang voor 300 asielzoe­kers in Ermelo

Niet alleen de beschermde das, maar ook andere beschermde diersoorten staan de komst van driehonderd asielzoekers op een voormalig voetbalveld in Ermelo in de weg. Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau Witteveen + Bos. Wel is de das het grootste probleemgeval voor het plan, waarvan burgemeester Hans van Daalen donderdag bekend maakte dat het in de ijskast gaat.