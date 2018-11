Grondwater verwarmt Puttense huizen

Een bron op honderd meter diepte moet straks huurwoningen van Woningstichting Putten (WSP) in Rimpeler verwarmen. Op zo’n diepte is het grondwater constant 10 graden Celsius.

,,Gasloos is vanaf het begin onze insteek geweest, ook toen de andere bouwers in Rimpeler nog niet zover waren’’, zeggen directeur Marieta Peek en manager Vastgoed Bram Born van WSP. De eerste bouwfase start in 2019. Hierin verrijzen negentien huizen van WSP. In totaal bouwt de corporatie 74 huizen.

Gasloos

Het gasloos maken van de huizen vraagt om een extra investering van circa 30.000 euro per woning. Meest bijzondere element wordt de zogenaamde water-water warmtepomp waarmee het huis wordt verwarmd via vloerverwarming en convectoren. ,,We hebben niet voor infrarood verwarming gekozen, omdat de ontwikkeling daarvan nog in de kinderschoenen staat.’’

Reden dat WSP voor de vrij dure water-water warmtepomp kiest is dat dit systeem zich heeft bewezen bij met name het koelen van de woning, in warme zomers. ,,Onze nieuwe huizen worden extreem goed geïsoleerd, omdat we ze moeten verwarmen met een lage-temperatuurverwarming. Door de isolatie is het belangrijk dat de huizen ook gekoeld kunnen worden in de zomer’’, vertellen Peek en Born. Het grondwater biedt vooral voor de verkoeling grote voordelen boven andere warmtepompsytemen. Alle kieren en gaten in de woningen worden afgedicht, zodat er geen warmte kan ontsnappen. Een ventilatiesysteem zorgt voor frisse lucht.

Zweden

WSP zoekt een warmtepompsysteem dat zich al bewezen heeft in de markt en eenvoudig te bedienen is. Born: ,,We denken aan een Nibe-pomp uit Zweden. Het moet een gebruikersvriendelijk systeem zijn. In de woonkamer komt een thermostaat, waarmee de verwarming in alle ruimten bediend kan worden.’’

Elk huis krijgt 17 tot 24 zonnepanelen op het dak. Daarmee wordt voldoende elektriciteit gemaakt om alle installaties en apparaten in de woning draaiende te houden. Warm water voor de douche komt uit een boilervat dat op de warmtepomp is aangesloten.

Zonnepanelen

De huurprijs van de gasloze woningen is tussen 600 en 710 euro, afhankelijk van de grootte. Daarnaast moeten de huurders maandelijks 40 euro servicekosten betalen voor de zonnepanelen.