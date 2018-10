Groot verdriet in Putten na verdrinking Bert Besselsen (55) in Israël

Het verdriet in Putten is groot na het overlijden van de Bert Besselsen. Tijdens een heldhaftige actie waarbij twee kinderen van verdrinking zijn gered, verdronk de 55-jarige man uit Putten zelf. Het drama gebeurde tijdens een kerkelijke studiereis naar Israël. In de Andreaskerk in Putten werd vanavond een speciale dienst gehouden.

In een bijna volledig gevulde Andreaskerk in Putten werd vanavond duidelijk dat veel Puttenaren enorm aangeslagen zijn door het drama. Kerkgangers staken kaarsjes op. Tijdens de dienst zaten ze snikkend in de banken. De dominee zei mee te leven met de kinderen en overige familie van Besselsen.

De 55-jarige Bert Besselsen was op het Metzitz-strand bij Tel Aviv toen hij hoorde dat twee kinderen in zee om hulp schreeuwden. Ze waren gegrepen door de plaatselijk sterke stroming. Besselsen sprong samen met een reisgenoot het water in. De kinderen werden op tijd uit het water gered, maar de Nederlander verdronk zelf in de golven.

Ook zijn reisgenoot, predikant van de hervormde kerk in Putten, kwam in de problemen. Hij sloeg tegen de rotsen en raakte gewond. Volgens de reddingsdienst woei het hard tijdens de reddingsactie en waren de golven hoog. Het lukte alleen met waterscooters om de twee afgedreven mannen uit het water te halen, schrijft de Israëlische krant Maariv.

Medische hulp

Besselsen had toen al geen hartslag meer. Reddingsdiensten probeerden hem op het strand nog te reanimeren. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de medische hulp bleek te laat. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood.

Zijn reisgenoot had lichte verwondingen en kon in het ziekenhuis worden behandeld, schrijft Maariv. Ouderling Haddo Hans zegt op een lokale nieuwssite dat het gaat om dominee Werner Gugler. ,,Helaas heeft zich tijdens de reis een ongeval voorgedaan waarbij ook dominee Gugler betrokken was. We zijn blij dat hij op dit moment weer bij de groep is.”

Kerk

De koster van de kerk zegt dat besloten is niet meer informatie te geven dan op dat moment al bekend was. Het kerkelijk bureau laat weten dat de familie van het dodelijk slachtoffer niet in staat is om media te woord te staan.

De Puttenaar was afgelopen week met een gezelschap van de Andreaskerk op studiereis in Israël. Die reis wordt jaarlijks georganiseerd door de predikant van de hervormde kerk in Putten. De groep vliegt vandaag terug naar Nederland.