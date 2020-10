Heinen Delfts Blauw in Putten moet visitekaartje in Delft sluiten

video Sobere razziaher­den­king in Putten zonder publiek mist iets: het samenzijn

2 oktober Voor het eerst in de geschiedenis is de jaarlijkse herdenking van de razzia van Putten gehouden zonder publiek. Vanwege besmettingsgevaar bepaalde burgemeester Henk Lambooij dat het publiek niet bij de ceremonie bij het monument De Vrouw van Putten aanwezig mocht zijn. Voor meerdere mensen was dat een beslissing die zwaar viel.