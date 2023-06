Helder weer in Putten vandaag

Onrust in Ermelo door voorgestel­de bezuinigin­gen: ‘Wat zijn hiervan de gevolgen?’

De bezuinigingen die Ermelo boven het hoofd hangen, zijn omgeven door grote vraagtekens. Wethouder Hugo Weidema (Financiën) slaagde er gisteravond niet in om meer duidelijkheid te scheppen, integendeel. ,,We weten totaal niet waar we aan toe zijn’’, merkte Evelien Kars van Progressief Ermelo op.