Herdenkingswandeltocht Putten - Huissen volgend jaar met publiek

Heinen Delfts Blauw in Putten doet er alles aan om barsten te voorkomen

23 juni Het handbeschilderde aardewerk van Heinen Delfts Blauw in Putten wordt verkocht in elf winkels in Amsterdam, Delft en op Curaçao. Klanten zijn vooral buitenlandse toeristen, maar nu zij door corona massaal thuis blijven, ligt de voorraad borden, vazen en beeldjes in het magazijn.