Het Engelse Stroud was oorlogshulp aan Putten eigenlijk vergeten

Cranston bekende in zijn toespraak dat er in zijn gemeente niemand meer iets weet van dat gebaar en de gift van destijds. Ook in de archieven en de krant Stroud News van toen is er niets over te vinden, aldus de burgemeester die zich daar licht voor schaamde. Hij zei dankbaar te zijn dat Putten zijn Stroud nog steeds in herinnering houdt.

Släpstick

Het eerste publiek in het nieuwe theater zag zaterdagavond de veel geprezen voorstelling Släpstick van de Wëreldbänd. De nieuwe zaal was uitverkocht. De voorstelling is in deze regio nog te zien op 23 maart in de Dialoog in Ermelo en 29 maart in Orpheus in Apeldoorn.