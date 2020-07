Het nieuwe normaal in theaterland; Youp van 't Hek komt in Putten spelen voor 90 mensen

Succesvol boerenpro­test levert hele Veluwe belasting­voor­deel op

10 juli Een succesje voor boeren op de Veluwe en uit de Gelderse Vallei. Door hun protest wordt de waterschapsbelasting minder fors verhoogd dan het plan was. Het gevolg is dat de agrariërs een paar honderd euro in de zak houden, en ook andere huishoudens profiteren.