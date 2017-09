Hoewel dat ook zonder bokaal geen probleem lijkt. HeY Hagelpasta gaat dit jaar namelijk nog de grens over: naar chocoladeland België. ,,Onze distributeur heeft daar al enkele klanten die het product verkopen. We willen dat zien uit te breiden. In eerste instantie voor het Nederlandstalige deel. Voor heel België moet ook het etiket worden aangepast. Daar moet de tekst in het Frans en Nederlands op staan. Dus moet ik eerst nog op Franse les", zegt Kramer lachend, maar vol vertrouwen.



Net als in Nederland moeten de Belgen het in eerste instantie doen met de Hagelpasta variant crispy. Het basisidee van opa Henk, de combinatie van chocoladepasta met hagelslag, laat nog even op zich wachten. ,,Dan moeten we eerst uit de opstartkosten zijn. Dat is bij lange na nog niet zo ver. Maar misschien dat we in de loop van volgend jaar ook de hagelslagvariant in de markt kunnen zetten."