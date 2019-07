Historicus Evert de Graaf in Putten: ‘Herbert Lippock was slachtoffer, van mij mag zijn anonieme graf een naam krijgen’

De kosten voor de jeugdzorg in Putten rijzen de pan uit en één zorgaanbie­der boekt dikke winst. Is er een verband?

25 juli De kosten voor de jeugdzorg in Putten rijzen de pan uit, en tegelijkertijd duiken er lijstjes op waarop een Puttense zorgaanbieder met een miljoenenwinst prijkt. Een geval van één plus één is twee, vraagt raadslid Wilma van Voorst (WijPutten) zich af. Maar volgens de betrokkene is het niet zo'n gemakkelijk abc’tje.