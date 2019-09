Hoe één Puttense familie tien mannen verloor

Eefje van den Berg-Van den Bor had niet gedacht nog iets van haar overleden familieleden terug te vinden. Haar opa was één van de tien mannen uit de familie Bakker die tijdens de Puttense razzia werden weggevoerd. ,,Mijn familie is vaak in de kampen geweest waar de Puttense mannen naartoe werden gebracht om dwangarbeid te doen. De vader van mijn moeder is in Neuengamme overleden en we hadden verwacht dat er niks meer van onze weggevoerde familieleden te vinden zou zijn. Tot mijn echtgenoot Reijer, die de zoon is van één van de teruggekeerde Puttenaren, in 2007 naar het internationaal archief ging in het Duitse Bad Arolsen. Hier vonden ze een portemonnee terug die van de broer van mijn grootvader is geweest."