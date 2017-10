'Hola' en veel meer Spaans wordt opgedreund in Puttens klaslokaal

'Hola'. En dan 24 keer. Het is duidelijk dat de leerlingen van basisschool de Pelikaan in Putten weten hoe ze hun leraar Spaans in 'zijn' taal moeten begroeten. Maar de kennis gaat veel verder.

Want William Vastbinder Garcia heeft zijn eigen enthousiasme op de kinderen weten over te brengen waardoor dagen van de week, maanden van het jaar en getallen volmondig en met gemak worden opgedreund door de klas.

Wereldtaal

Het is woensdagmiddag. De school is uit, maar het klaslokaal van de 72-jarige leraar Spaans stroomt toch vol. De kinderen offeren een beetje van hun vrije tijd op om het Spaans machtig te worden. ,,Het is een van de belangrijkste wereldtalen", legt de 11-jarige Sara van Dasselaar haar motivatie uit. ,,En later wil ik op vakantie naar Spanje. Dan is het handig als ik de taal spreek."

Julian Mijnten (10) lijkt het ook 'grappig' om met Spanjaarden te kunnen praten. ,,Na twee jaar les kun je het helemaal." Dat hij na een paar lessen al goed op weg is demonstreert hij met een vlekkeloze opsomming van de dagen van de week en tellen tot twintig. Dat het hem een uurtje vrije tijd kost, maakt hem niet uit. ,,We eten hier op school en anders mag ik toch pas om half twee spelen van mijn ouders."

Spaans liedje

De zeven leerlingen uit groep 6, vijftien uit groep 7 en twee uit groep 8 maken zich dan op voor een Spaans liedje. ,,Zo Spaans dat je het alleen van een Spanjaard kan leren", zegt Vastbinder Garcia. ,,Het gaat over mama. De vrouw die in Spanje het centrum van de liefde is. Mama is alles."

Het is de insteek van de lessen van de Puttense Spanjaard: niet alleen de taal leren, maar ook iets bijbrengen over de Spaanse cultuur. Vastbinder Garcia zag de hele wereld met tien jaar werken op een cruiseschip, een hotel bouwen in Rusland en in de hotelwereld op Curaçao. De geboren Spanjaard van een Nederlandse vader en Spaanse moeder keerde acht jaar geleden terug naar Nederland. Als pensionado bood hij zichzelf via Marktplaats aan voor Spaanse lessen. ,,Ik kreeg heel veel aanvragen. Mensen die op vakantie gaan in Spanje of er een tweede huis hebben. Ook zakelijk gezien is het interessant nu Zuid-Amerika zich zo aan het doorontwikkelen is."

Klantenkring

Dat nu ook de Pelikaan en Gabriëlschool in Putten en een Nijkerkse school tot zijn klantenkring behoren, vindt hij prachtig. ,,Die kinderen horen steeds meer Spaanstalige liedjes op de radio. Tja, dan willen ze ook weten wat er wordt gezongen. Bovendien is Spaans een examenvak op de middelbare school. Met een goede basis is dat voor deze kinderen eenvoudiger. Ik laat het niet bij zinnetjes als dag papa, dag mama en ik eet een broodje. Nee, we doen vervoegingen van werkwoorden en echte grammatica. Dan leer je de taal makkelijker spreken."