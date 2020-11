Honden en agenten zoeken bij Putten naar verdwenen bestuurder van verongelukt transportbusje

video & foto's Veluwse fotografe Farren (27) vindt haar rust tussen de gangsters van Zuid-Afri­ka: ‘Dit is het échte verhaal’

18 oktober Een bescheiden Puttense vrouw die vriendschappen sluit met rauwste gangsters in Zuid-Afrika. Farren van Wyk (27) deed het. Gewapend met slechts haar fotocamera dompelde ze zich onder in de beruchte wijk Schauderville in haar geboorteplaats Port Elizabeth en vond er naast bruut geweld veel liefde, geborgenheid, broederschap en hoop. Ze maakte er een indringende minidocumentaire en een serie portretten, waarvan de laatste de komende maanden te zien is in New York.