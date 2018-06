Iedereen, ook de boer, is schuldig aan eierdrama

De fipronil-affaire kostte hem naar eigen zeggen enkele tonnen. Pluimveehouder Helmus Torsius uit Putten is dan ook blij dat niet alleen de pluimveesector, maar ook voedselautoriteit NVWA en de betrokken ministeries onder uit de zak krijgen in het eindrapport over de kwestie rond besmette eieren. ,,Misschien komt de overheid nu toch met ietsje aan geld, om de schade te compenseren.”

Een commissie onder leiding van Winnie Sorgdrager deed onderzoek naar het fipronil-schandaal. De Stentor onthulde in juli 2017 dat er in België fipronil in eieren was aangetroffen, afkomstig van het Nederlandse bedrijf Chickfriend. Fipronil gold als wondermiddel om bloedluis in stallen te bestrijden. Boeren geloofden er derhalve maar al te graag in.

Puttenaar Torsius is een van de grootste leveranciers van scharreleieren in Nederland. Ook zijn bedrijf werd getroffen. ,,Als het ministerie adequaat had gereageerd, was de schade niet half zo groot geweest.”

Snoeihard

LTO Noord noemt het rapport van de commissie-Sorgdrager ‘snoeihard, maar eerlijk’. ,,Het voordeel is dat we er allemaal van langs krijgen. Sector, overheid en controleurs. Dan moeten we er ook samen de schouders onder zetten om het beter te maken”, zegt pluimveevoorman Eric Hubers. ,,De boodschap is dat voedselveiligheid niet serieus is genomen. Een conclusie waar we allemaal lering uit moeten trekken.”

Volgens Hubers verkeren nog twintig bedrijven in financieel zwaar weer door de eiercrisis. ,,Ik hoop van een beschaafd land dat men dan de verantwoordelijkheid zal nemen voor de boeren die aan de rand van de afgrond zijn gebracht.”