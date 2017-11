Imke van Deventer geeft kinderen met teckels Soesja en Sarah steuntje in rug

Van Deventer is 'manusje van alles' in de dierenkliniek aan de Achterstraat en vrouw van dierenarts Stephan Beunis. Met haar teckels Soesja en Sarah helpt ze kinderen met emotionele problemen. Vijf kinderen hebben hun weg naar Dier en Gezin al gevonden en er is nog wel plek voor vijf andere. ,,Ik heb een kind met angst voor vogels, eentje met angst voor honden, maar ook een hoogbegaafde jongen die ik de wereld op een andere manier laat verkennen. Daarnaast help ik een jongen bij de opvoeding van zijn pup als een stukje rouwverwerking voor zijn overleden vader. Binnenkort start ik ook met een meisje van gescheiden ouders. Haar bij mij even lekker onbezorgd laten zijn."

Honden als rode draad

De dieren zijn bij Van Deventer de rode draad, maar ook andere middelen worden ingezet om de kinderen een steuntje in de rug te bieden. ,,Met de hoogbegaafde jongen bezoek ik musea en muziekvoorstellingen. Ik geef hem dingen om in zijn hoofd over na te kunnen denken in plaats van zich zorgen te maken over de wereld. Tijdens wandelingen met de hondjes praten we daar dan over. Of we ontspannen door met de teckels te gaan zwemmen."