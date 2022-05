In de Puttense duivenmelkersgate is geen prijs te hoog: ‘Zwartmakerij doet me het meeste zeer’

,,‘Oh tegen die Van Zoerens hoef je niks te zeggen, die slaan je meteen voor je bek.’ Dat is wat er gezegd wordt.’’ Aart van Zoeren (76) hijst zich in de opslagplaats van het duivenhok in een blauwe overall. Sinds het slepende conflict met de duivenvereniging voelt hij zich een paria in de duivenwereld. ,,Gemene vuile rotstreken. Totale onzin is het.’’