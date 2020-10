In het centrum van Putten liggen duizenden mensen begraven, mogelijk ook immigranten uit Rusland

Vier jaar na fataal ongeluk Mees (12) helpt moeder Marieke anderen afscheid nemen: ‘Ik herken de rauwe ellende’

21 oktober Marieke van de Ridder (44) uit Putten haalde het nieuws in 2016 met een ontroerende brief aan haar verongelukte zoon Mees. ,,Je kunt niet onder rouw door of er overheen. Achteraf gezien zijn wij er dwars doorheen gegaan, wat ons de ruimte gaf door te gaan met leven.” Nu, vier jaar later, is Van de Ridder rouwspreker en leert ze voor ritueel begeleider.