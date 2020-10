In het centrum van Putten liggen duizenden mensen begraven, ook immigranten uit Rusland

Puttense privére­cher­cheur P. plaatste peilbaken onder auto dominee, boetes geëist

2 oktober De Puttense privérechercheur Lenard P. (60) hangt net als zijn bureau Restment een boete van 5000 euro boven het hoofd. P. heeft in 2017 illegaal een peilbaken onder de auto van een Kruiningse dominee geplaatst en hem wekenlang gevolgd. De Puttenaar, bekend van zijn bemiddeling in de ontvoeringszaak van journalist Judith Spiegel in Jemen, was ingehuurd door een groep gereformeerde Zeeuwse kerkgangers.