Inloopavond over Boni-locatie in Putten

In het gemeentehuis van Putten wordt komende dinsdag (23 november) een inloopavond gehouden over de Boni-locatie in genoemd dorp.

Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben in mei dit jaar al overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. Het plan is om op de locaties negen woningen, 28 appartementen en een supermarkt te realiseren.

Uitleg

Tijdens de inloopavond krijgt men meer uitleg over de herontwikkeling. Ook kunnen belangstellenden vragen stellen over het plan. Men is welkom van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. Wethouder Ewoud ’t Jong is ook aanwezig. ‘Tijdens de inloopavond is het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden tot andere bezoekers die niet bij uw huishouden horen', zo luidt de tekst op de gemeentelijke website. Het plan is sinds 10 november al te bekijken op www.putten.nl/gervenhof.

Aanmelding is gewenst voor maandag 22 november via wbos@putten.nl of www.putten.nl/gervenhof.

Volledig scherm Kok Interieurs in Putten wordt Boni en Kringloopwinkel Overnodig. © Ruben Schipper Fotografie © Ruben Schipper Fotografie