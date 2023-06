Is het geen plaatje? Door corona lichte daling aantal tatoeëerders in Putten

Vernieu­wing ‘Veluwe aan Zee’ nu écht begonnen: dit staat er te gebeuren

Met de aanleg van een speelstrand, in het meest zuidelijke deel van Strand Nulde, is het startschot gegeven voor de langverwachte metamorfose van de kuststrook in Putten en Ermelo. Een hotel, wandelpromenade, surflodges: er staat de komende jaren nog een hele reeks vernieuwingen op de rol. „We zijn nog maar net begonnen.”