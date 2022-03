Jonge Puttenaren komen moeilijk aan woning, maar alles volbouwen? ‘Het moet wel een dorp blijven’

Tim (24) loopt met een bierkratje uit de Plus en zet deze in zijn kofferbak. Voor de bruinharige krullenbol is een oplossing van de woningnood in Putten het belangrijkste thema. ,,Ik ben al ruim een jaar aan het zoeken naar een huis. Het is enorm lastig kopen hier, daarom woon ik nog bij mijn ouders. Ik wil graag in Putten blijven, hier ben ik opgegroeid. Als het hier niet lukt, ga ik misschien naar Ermelo.”