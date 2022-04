Jongens uit Ermelo en Putten en vrouw (54) uit Putten opgepakt voor machete-overval hotel Mooi Veluwe

video Stichting het Groene Hart doet noodoproep tegen woningbouw in Puttens natuurge­bied

Geen woningbouw in het natuurgebied rondom de Putterbrink, Husselsesteeg en Keizerswoert in Putten. De nieuwe stichting Het Groene Hart wil die gebieden behouden en beschermen. Voorzitter Els van Ginkel: ,,We praten hier over een eeuwenoud landschap met prachtige flora en fauna.”

13 maart