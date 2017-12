Jozef en Maria ondergaan in Putten een verjongingskuur

Op de plek van de eerste stop zag de groep een engel die aan Maria vertelde dat ze een kindje kreeg. Bij huizen werd aangebeld of er nog plek was in de herberg, maar het lag voor de hand dat alles vol was. Anders zou het kerstverhaal geen eer aan worden gedaan.

Gezamenlijk kerst vieren

De levende kerststalroute is voor de Gabriëlschool een van de manieren om gezamenlijk kerst te vieren. Leerkracht Monique Brinkmann: ,,Vroeger hadden we elk jaar een kerstontbijt met een musical. We wilden meer afwisseling. Daarom hebben we gekozen voor een meerjarige cyclus waarbij elke keer iets anders wordt gedaan. Daar zijn we drie jaar geleden mee begonnen. Vorig jaar hadden we een kerstdiner, waarbij iedereen iets meebracht. Nu de kerststalroute, volgend jaar een viering in de kerk en daarna beginnen we weer vooraan met een kerstontbijt."