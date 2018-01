Kamer vijf op woongroep Diermen is het paradijs van Francien (85)

De buitenruimte zou wat groter mogen zijn, maar het eten is prima. Francien Louw - Gerritsen (85) is een tevreden bewoonster van kamer vijf op woongroep Diermen in woonzorgcentrum Elim in Putten. ,,Ik zou hier niet meer weg willen."

In 2011 koos ze bewust voor deze kamer toen ze van De Schauw naar Elim verhuisde. De nieuwbouw was net klaar en de kamers waren voor het uitkiezen. ,,Ik heb deze plek, naast de huiskamer in plaats van een andere slaapkamer, bewust gekozen. Ik had een ouderwetse staartklok die ik wilde meenemen. Het ding slaat heel vaak, maar in deze kamer heeft niemand er last van."

De klok ontbreekt in het interieur. ,,Uiteindelijk kon die niet worden opgehangen. Omdat je niks in de muur mag slaan", lacht de opgewekte dame. ,,Maar alsnog is dit een mooie plek. Vanaf de tweede verdieping zie ik alles. De lucht, de vogels, zelfs een stukje van de molen. Vooral stormachtig weer en onweer vind ik erg boeiend om naar te kijken."

Ze manoeuvreert haar elektrische rolstoel voor een volgepropte tafel. ,,Ik heb hier alles bij de hand. Allerlei bladen waar ik niet aan toekom, mijn boeken en papieren voor de cliëntenraad die ik moet doornemen. Maar ook een mandje met schone servetten en een bakje waarin ik pepernoten bewaar. Die zijn voor de therapiehond. Hij weet het precies. Aan het begin krijgt hij er drie en later nog eens drie. Ja, ik heb groots ingeslagen in de sinterklaastijd."

Herseninfarct

De van oorsprong Nijkerkse ('ik was negen toen ik naar Putten kwam') is graag op haar kamer en kan zich moeilijk verplaatsen in de bewoners die hangend in de woonkamer hun tijd doorbrengen. ,,Daar kom je de dagen toch niet mee door? Laat mij maar lekker rommelen hoor. Ik verveel me geen moment, heb genoeg te doen en kom zelfs dagen tekort. De verpleegsters moeten door mijn handicap - na een herseninfarct doet links het niet meer zo goed - veel voor me doen, maar ik leef mijn eigen leven. Hobby's als breien, borduren en zingen heb ik moeten opgeven, maar er blijft genoeg over."

Open huis

Elim houdt zaterdag 20 januari aan de Engweg 46 een open huis van 10 tot 14 uur en viert dan ook het 60-jarig bestaan. Bezoekers kunnen de nieuwe groepswoning Koudhoorn (voor negen ouderen) en de fysiotherapieruimte bekijken.