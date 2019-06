Kans op komst tiny houses in Putten groeit

Wethouder Nico Gerritsen is bezig met onderzoek naar het realiseren van de kleine huizen, vertelde hij deze week. ,,We hebben enkele ondernemers die tiny houses willen realiseren in Putten, waaronder één kansrijke. De vraag is even of de tiny houses moeten worden aangesloten op de nutsvoorzieningen. Gas: nee. Riolering: ja. Waterleiding: ja. Elektriciteit is nog even een discussie, waar op dit moment naar gekeken wordt door de initiatiefnemers. Misschien is het mogelijk een gezamenlijke opslag te maken voor een aantal tiny houses bij elkaar, zodat ze zelfvoorzienend zijn.’’