Kans voor woningzoekenden in Putten: inschrijven voor eerste fase van project ‘Wonen in Hilary’

Toontje meeblazen: alle kinderen in Putten krijgen voortaan muziekles op school

Om kinderen kennis te laten maken met muziek introduceert de gemeente Putten het onderwijsprogramma ‘Klasse(n)orkest’ op alle basisscholen in het dorp. De bedoeling hiervan is om basisscholieren enthousiast te maken voor het bespelen van een muziekinstrument, zodat ze ervaren hoe leuk het is om samen muziek maken. En niemand maalt erom, wanneer het niet helemaal loepzuiver is.

23 maart