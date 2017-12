Kansrijk Wonen voor jongeren richt pijlen op huisvesting in Putten

Kansrijk Wonen, een organisatie die jongeren met problemen helpt zelfstandig te wonen, heeft de pijlen gericht om een huis te starten in Putten. Er zijn al huizen van het project in Harderwijk (twee), Ermelo, Nunspeet (twee), Wezep en Kampen.

,,We zijn in Putten op zoek naar een gewoon huurhuis in een gewone wijk", vertelt projectleider Eva Petra Simon. ,,We willen dat de jongeren zo veel mogelijk in contact komen met de buren. Dus liever niet in een boerderijtje achteraf, maar midden in de samenleving."

Sinds de start in 2009 richtte Kansrijk Wonen zich op jongeren tussen de achttien en 23 jaar. Maar Simon ziet dat steeds meer 16- en 17-jarigen aankloppen. ,,Het zijn jongeren die om verschillende redenen eigenlijk op zichzelf moeten wonen, maar dat niet zelfstandig kunnen. Daarom krijgt elke bewoner een coach die helpt bij financiën, relaties en vrijetijdsbesteding. Voorwaarde om bij Kansrijk Wonen een plek te kunnen krijgen is dat je een dagbesteding hebt. Dus werkt of naar school gaat. Na een tot anderhalf jaar stromen de jongeren uit naar andere woonruimte."

Sfeerbewaker

Een woning wordt doorgaans door vier jongeren betrokken, waarvan eentje de hoofdbewoner is. ,,De sfeerbewaker in huis", zoals wij het noemen. ,,Daarnaast heeft elke woning een coördinator die in gesprek gaat met de jongeren en de coaching van de coachers doet. Elke bewoner krijgt een eigen vrijwilliger als coach. Zij hebben wekelijks contact."

Connectie met buurt

Het project kent zijn oorsprong in Nunspeet waar vrijwilligers in 2000 een huis startte. Later is dit onder de vlag van Kansrijk Wonen gekomen. De organisatie realiseerde in Harderwijk de eerste woning. Aanvankelijk met bezwaren uit de buurt, maar daar is volgens Simon geen sprake meer van. ,,We zoeken juist connectie met de buurt. Bijvoorbeeld door een nieuwjaarsborrel."

In Putten is Kansrijk Wonen niet alleen op zoek naar een geschikte woning, maar ook naar vrijwilligers die willen coachen en een hoofdbewoner. Simon: ,,We hebben voor Putten gekozen omdat we in andere regiogemeenten al een huis hebben. We zagen dat er regelmatig aanvragen van Puttense jongeren binnenkwamen. Het zou fijn zijn als zij in hun eigen omgeving met hun eigen netwerk kunnen wonen."