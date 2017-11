Kerkbestuurders overmeesteren inbreker in Putten

De 47-jarige inbreker die maandagavond in de Heilige Maria Zuiveringkerk aan de Brinkstraat in Putten werd overmeesterd, heeft daar waarschijnlijk al eerder ingebroken. Twee alerte kerkbestuurders overmeesterden de veelpleger maandag.

Het was de lerares van de huiswerkklas in het bijgebouwtje van de kerk, die alarm sloeg. Toen ze maandagmiddag de boel had afgesloten, ging het licht opeens weer aan. Er bleek nog iemand binnen te zijn. Ze belde snel met secretaris Theo Marissink en voorzitter Alphons van Anraad.

Eropaf

Marissink aarzelde geen moment, zegt hij. ,,We zijn eropaf gegaan. Toen we bij de kerk arriveerden ging binnen het licht weer aan. We zagen een man staan rommelen bij het aanrecht. Ik zei tegen mijn compagnon: 'Pak jij de deur links, dan neem ik de andere deur.' Toen ik het zaaltje binnenstapte wilde meneer ervandoor naar de andere deur, waar hij regelrecht tegen mijn metgezel aan liep. We hebben hem op een stoel geduwd en de politie gebeld. Die was er binnen twee minuten, want het politiebureau zit ook aan de Brinkstraat."

,,'Blijf met je handen van me af', riep de inbreker, waarop wij zeiden: 'Blijf jij met je handen van onze spullen af'. Hij had een tas volgeladen met kelken en spullen die hij uit de kluis had geroofd. De sleutel van de kluis had hij gevonden in een kastje. Waarschijnlijk is hij al vaker binnen geweest. De juffrouw van het huiswerkklasje herkende hem, ze heeft hem al een paar keer weggestuurd. We hebben al eerder een inbraak gehad, in maart. Toen waren onze kandelaars en andere koperen spullen in de tuin verstopt.''

Klein mannetje

De kerkbestuurder zegt dat hij geen moment getwijfeld heeft om de inbreker te overmeesteren. ,,Nee, zo'n man moet gewoon van onze spullen afblijven. Met z'n tweeën kunnen we hem echt wel de baas, het was maar een klein mannetje.''