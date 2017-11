Diervoederbedrijf Kiezebrink in Putten is op zoek naar een geschikte plek om zelf muizen te fokken voor verkoop als reptielen- en roofdierenvoer. Een aanvraag bij de gemeente om dat in een bedrijfspand op de Hoge Eng Oost te doen leverde een afwijzing op, omdat een knaagdierfokkerij een agrarische bestemming vereist.

,,We gaan er verder over nadenken", zegt directeur Martijn den Blijker van Kiezebrink Rodents. ,,Nu komen onze muizen uit diverse landen in Europa. Deels uit een overschot van de kwekerijen voor proefdieren die niet voor testen zijn gebruikt. We willen de stroom dichterbij huis hebben om de transportkilometers terug te brengen. In dit geval de 'micemiles', zoals je ook de 'foodmiles' hebt. Het is nog te vroeg om uitsluitsel te geven of dit in Putten lukt."

Den Blijker erkent dat de locatie op bedrijventerrein Hoge Eng niet geschikt is. ,,Gezien de stankcirkel is het terecht dat het daar niet kan. Maar de ruimte waar we eerder opslag hadden, kwam leeg en is mooi dichtbij voor goede monitoring. Nu hebben we andere invulling aan het pand gegeven met Animal Food Express, de webshop voor onze diepvries diervoeders."

Volgens de directeur is een muizenfokkerij op kortere afstand een bewuste keuze. ,,Duurzaamheid is belangrijk. Met minder 'micemiles' kunnen we daaraan bijdragen. Ook klanten worden steeds kritischer en willen weten waar een product vandaan komt. Bovendien spint het garen voor de gemeente Putten omdat het werkgelegenheid oplevert."

Omvang

Hoe groot de fokkerij moet worden, weet Den Blijker niet. In ieder geval niet zo groot als commerciële kwekerijen waar vijftig- tot zestig duizend muizen worden gefokt. ,,Het moet in ieder geval nooit een bio-industrieachtig gebeuren worden."

Er komt nog heel wat kijken bij een fokkerij. Het is veel meer dan zo maar wat mannetjes en vrouwtjes bij elkaar zetten. ,,Er is specifieke kennis voor nodig. Die kunnen we krijgen, maar dan moeten we eerste een geschikte locatie hebben."