Kinderen uit arme gezinnen krijgen honderden euro's voor sport en cultuur

Stichting Present trekt stekker uit be­ge­lei­dings­pro­ject statushouders

24 november Stichting Present in Putten lukt het niet om statushouders die in Putten binnenkomen van A tot Z te begeleiden. Daarom wil de stichting per 1 januari taken teruggeven aan de gemeente en alleen de integratie in de samenleving nog op haar schouders nemen.