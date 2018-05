Kinderopvang Putten schenkt vooral water

Kinderen en ouders van tien kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties in Putten gaan twee weken water drinken.

Van 14 tot en met 25 mei zijn het de Drinkwaterweken bij de Puttense opvanglocaties voor kinderen. In die twee bijzondere weken wordt samengewerkt om het drinken van water te stimuleren en zoete drankjes te laten staan.

Kinderopvang Kiekeboe, Kindcentrum, Kukelekú, peuterspeelzaal het Zwaluwennest en BSO de Regenboog besteden gezamenlijk extra aandacht aan het drinken van water. 'Water is lekker om te drinken, bevat geen calorieën, is puur natuur en is overal gratis verkrijgbaar', somt het persbericht van de gezamenlijke organisaties en de gemeente op.

De opzet is om ouders te motiveren om te kiezen voor water als gezond alternatief van zoete drankjes, zoals siroop en diksap. 'Al jong wennen aan water drinken en gezonde tussendoortjes is belangrijk', stelt Arianne Stoffer van het Zwaluwennest in het persbericht.

Frieda Esveld van Kukelekú voegt daar aan toe dat aandacht voor drinkwater belangrijk is én blijft. ‘Ons dagelijks aanbod bestaat al veel uit water en lauwe thee voor de kinderen, ook zorgen we voor een duurzame implementatie door het thema water op te nemen in ons beleid en regelgeving.’

In de twee actieweken gaat het elke dag op een andere manier over water. Er zijn tien activiteiten bedacht, variërend van het maken van fruitwater tot het zingen van een DrinkWater-lied.

Om de ouders te informeren wordt een brief verspreid met uitleg over het programma en een zogenoemde DrinkWater kaart waarmee ze ook thuis aan de slag kunnen met het drinken van water.

Op tien locaties worden in totaal dertig groepen bereikt. Daniëlle Achterstraat van JongPutten in het persbericht: 'We zijn erg blij met deze samenwerking, op deze manier bereikt het DrinkWater thema in een korte tijd honderden kinderen én hun ouders.''