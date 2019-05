Miljoenen­winst voor St Jansdal na tropenjaar 2017

14:55 Ziekenhuis St Jansdal is financieel uit de misère. Na ‘rampjaar’ 2017, toen het 4,2 miljoen verlies draaide, volgt nu een winst van 2,4 miljoen over 2018. Het goede resultaat heeft mede te maken de gestegen productie door het faillissement van MC Zuiderzee in Lelystad halverwege dat jaar.